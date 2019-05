Morata che gaffe! Scambia il saluto al Chelsea di Cahill per il suo addio al calcio – FOTO

Finisce la lunghissima carriera di Gary Cahill al Chelsea. Il difensore inglese ha salutato il pubblico di Stamford Bridge al termine della sfida vinta contro il Watford: un giro d’onore interpretato male da Alvaro Morata, protagonista di una curiosa gaffe sui social.

L’attaccante dell‘Atletico Madrid ha mandato un messaggio all’ex compagno credendo che quella fosse la sua ultima partita da calciatore:«Complimenti per la tua grandissima carriera! E’ stato un onore giocare al tuo fianco». A sottolineare la clamorosa gaffe dello spagnolo ci ha pensato il connazionale Marcos Alonso, che ha scatenato l’ironia del web: «Fratello, guarda che mica si ritira».

Alvaro Morata wishes Gary Cahill a happy retirement…

Before Marcos Alonso tells him that he's not retiring 😂 pic.twitter.com/IPUyYUXJp7

— Goal (@goal) May 6, 2019