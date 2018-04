Morata torna alla Juve? Il messaggio su Instagram fa sognare i tifosi – FOTO

La Juventus e i suoi tifosi sognano il ritorno di Alvaro Morata. Il suo ultimo messaggio sui social ha mandato in estasi gli juventini

La Juventus potrebbe cedere Mario Mandzukic e potrebbe puntare nuovamente su Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo del Chelsea potrebbe andare via a fine stagione e i bianconeri sarebbero a lavoro per riportarlo a Torino. Il giocatore ex Real Madrid ha lasciato un ottimo ricordo in bianconero e in tanti lo rivorrebbero con la casacca della Vecchia Signora. I sogni di mercato però sono costosi: il Chelsea, meno di un anno fa, ha investito 80 milioni di euro per ingaggiare lo spagnolo dal Real Madrid.

La Juventus sogna e intanto Alvaro fa sognare i tifosi della Juve. Il giocatore ha augurato buon compleanno a Christensen, difensore del Chelsea e non ha scelto una immagine che ritrae i due con la maglia del Chelsea ma ha preferito inserire nelle sue Stories di Instagram una foto che lo ritrae mentre sfide il difensore con la maglia della Juventus nella sfida di Champions con il Borussia Mönchengladbach, ex club del danese. Un messaggio che può dire tanto ma può non dire nulla. Sui social i tifosi bianconeri si sono scatenati: in tanti sognano il ritorno di Alvaro Morata. Lui pensa ancora alla Signora.