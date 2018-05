Per Morata Juventus difficile. Il Chelsea chiede molto, ma in “soccorso” può arrivare José Mourinho: il Manchester United è sulle tracce di Mandzukic

La Juventus continua a cercare Alvaro Morata. Il trasferimento è difficile perché i costi sono alti e il Chelsea non è il miglior interlocutore con cui avere a che fare. Inoltre in questo momento i Blues devono capire chi sarà il loro prossimo allenatore: Antonio Conte è in bilico e rischia l’addio, Maurizio Sarri è in rampa di lancio e potrebbe andare a Londra. In questo clima di incertezza, la Juventus ci prova per Morata ma servono tanti soldi. Una mano potrebbe arrivare dalla Premier League, in particolare dal Manchester United. José Mourinho avrebbe intenzione di tentare un assalto a Mario Mandzukic, attaccante in uscita dalla Juventus. Secondo Tuttosport, il Man Utd sarebbe disposto a pagare diversi soldi per prendere il croato e questa sarebbe una bella notizia per la Juventus, non solamente per quanto concerne Morata.

La punta spagnola è sempre nel mirino dell’Atletico Madrid, che si sta dando da fare per superare la concorrenza e bloccare Morata in caso di addio di Antoine Griezmann. Il Manchester United per Mandzukic potrebbe sborsare trenta milioni di euro e sarebbe linfa vitale per la Juve per riuscire ad arrivare ai settanta-ottanta milioni richiesti dal Chelsea per Morata. L’ex del Real Madrid rimane in cima alla lista dei desideri, ma attenzione anche ai risvolti del possibile affare Mandzukic. La Juventus e lo United potrebbero discutere di Anthony Martial come contropartita tecnica oppure inserire il croato in un’operazione di più ampio raggio per Paul Pogba. Se per Pogba la trattativa parte molto il salita (costa tantissimo), per Martial ci sono le basi per discutere e poter fare bene. Intanto Morata non si muove dal Chelsea, Juventus e Atletico Madrid studiano i prossimi passi.