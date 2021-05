Moratti: «Conte? Non scontato fare bene all'Inter. Su Mou alla Roma...»

Massimo Moratti ha parlato in una lunga intervista a Rete Oro: queste le parole dell’ex presidente nerazzurro sul momento dell’Inter

SUNING – «Suning è un gruppo fortissimo, con grandissime possibilità. Non so cosa sia successo in Cina in questo momento, ma spero che la cosa sia superabile. La famiglia Zhang è una famiglia perbene: il papà è un uomo positivo, il figlio ha educazione americana, attenzione e sensibilità. Sente forte questa responsabilità avendo seguito la squadra in Italia».

CONTE – «Ha fatto bene dov’è andato e ha fatto bene anche nell’Inter, e non era scontato. Lo ammiro per quello che ha fatto. Somiglianze con Mourinho? Hanno due caratteri all’opposto, ma badano a far sì che ci sia un grande spirito di gruppo».

MOURINHO – «E’ un professionista serissimo, che ha l’intelligenza, la simpatia e l’ironia di fare e dire cose interessanti e spiritose che rendono il calcio meno drammatico. Lo trovo la persona perfetta per una società come la Roma, come perfetto lo è stato per l’Inter. Bravissimo con il gruppo. Arriverà con l’idea di vincere sin dal primo giorno: per i romanisti sarà divertentissimo seguirlo. Ha fatto più esperienza, ma il carattere rimane uguale. Nella vita non si cambia: sfrutterà la sua esperienza e la vivace intelligenza per guidare al meglio la sua nuova squadra. E’ felicissimo di venire alla Roma e questo è un fatto molto positivo. Lui aiuta i giocatori professionalmente a entrare nel clima della partita non soltanto dal punto di vista psicologico ma anche tattico. Spiega molto bene le mosse dell’avversario e prepara benissimo le partite durante la settimana».