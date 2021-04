Moratti: «Super League? Fallimento in partenza»

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul progetto della Super League

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha espresso le proprie considerazioni sul progetto della Super League. Il commento ai microfoni di Repubblica.

«È stato un tentativo malfatto che non aveva le basi per continuare. Questo è stato il giusto finale. Hanno sbagliato sia nella comunicazione che nel tempismo. Di per sé era una cosa fallita in partenza».