Morte George Floyd, UEFA: «Gesti in linea con la nostra politica»

Aleksander Ceferin ha parlato dei gesti in onore di George Floyd: le dichiarazioni del presidente della UEFA

Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha commentato i gesti di solidarietà nei confronti di George Floyd: «Il calcio è uno sport che incoraggia la tolleranza, l’inclusione e la giustizia. Questi sono gli stessi valori adottati da coloro che mostrano solidarietà a George Floyd».

«Se un giocatore nelle nostre competizioni dovesse mostrare un messaggio o agire simbolicamente per chiedere l’uguaglianza per gli esseri umani, le circostanze intorno all’evento dovrebbero essere considerate in linea con la tolleranza zero della UEFA contro il razzismo. Così come avvenuto per George Floyd», ha concluso Ceferin ai microfoni di Associated Press.