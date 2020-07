Mou is back: «In Europa League per vincere la terza» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato dopo l’importante vittoria del Tottenham contro l’Arsenal: queste le parole dello Special One

«Potrei guardare questa situazione in modo egoistico e dire che se fossi stato qui da inizio stagione ora saremmo tranquillamente tra le prime quattro/cinque. Ma non voglio essere egoista o ragionare da tifoso che è giustamente felice di finire sopra l’Arsenal. Mi piacerebbe giocare molto in Europa League il prossimo anno, non è una competizione che amo e che muoio dalla voglia di giocare ma se non puoi andare in Champions va bene l’Europa League».