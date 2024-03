Richarlison in lacrime: «Ero depresso, stavo per ritirarmi dal calcio»

La confessione di Richarlison, attaccante brasiliano del Tottenham, sulla depressione che lo ha colpito. I dettagli

Richarlison, attaccante del Tottenham, si è raccontato in una toccante intervista a Epsn.

DEPRESSIONE – «Prima di andare ad allenarmi, volevo tornare a casa, nella mia stanza. Non so perché. Ho anche detto a mio padre che mi sarei arreso. Parlare così è triste ma ho anche scoperto cose qui a casa da persone che vivevano con me da sette anni. Andare da mio padre e dirgli che avrei lasciato tutto è pazzesco perché lui ha inseguito questo sogno con me».

MONDIALE – «Ero al mio apice, mentalmente forte, eppure dopo ho raggiunto il limite. Non ho pensato a uccidermi, ma ad arrendermi sì».

AIUTO PSICOLOGO – «Mi ha salvato la vita. Cercavo solo cose brutte, anche su Google. Prima avevo questo pregiudizio sugli psicologi pensando che chi voleva andarci fosse pazzo. Non è così: è la scoperta migliore che abbia mai fatto».