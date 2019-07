Mourinho a colpo sicuro: «Sì, quest’anno l’Inter ha un obbligo»

Mourinho a colpo sicuro sul suo vecchio amore nerazzurro: «Sì, quest’anno l’Inter ha un obbligo ben preciso»

José Mourinho, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, non si nasconde dietro frasi fatte. E quando mai. Anzi: svela chiaro e tondo il proprio pronostico per il prossimo campionato: «Quest’anno l’Inter deve vincere la Serie A. Ne sono sicuro».

Lui, intanto, non pensa ad un imminente ritorno in panchina. «In questo momento sto studiando il tedesco. Bundesliga? No, lo sto studiando perché mi manca questa lingua. Parlo inglese, spagnolo, portoghese, francese e italiano. Poi, certo, non escludo nulla, neppure la Germania in futuro…».