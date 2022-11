Mourinho a DAZN: «Alcuni giocatori qui sono a un livello bassissimo. Dybala ci è mancato»

Il tecnico della Roma Josè Mourinho ha parlato a DAZN dopo il pareggio dei giallorossi contro il Torino. Le sue dichiarazioni

Mourinho ha analizzato il pareggio contro il Torino ai microfoni di DAZN:

ESPULSIONE – “La mia espulsione è giusta. Sono parole che meritano di essere sanzionate. Mi sono scusato con lui dopo la gara, della sua gara non voglio parlarne”.

GARA – “Oggi ci sono state due partite: una al 70’ e una dopo. Abbiamo creato più negli ultimi 20 minuti che in queste ultime partite. Questo perché abbiamo della qualità e limitazioni. Quando Dybala non gioca per esempio. Quanti punti avremmo avuto di più con Paulo in campo. Abbiamo saltato anche delle partite senza Pellegrini e lui. La squadra ha bisogno di tutti. Oggi è stata una partita complicata, anche quando abbiamo sbagliato il rigore la partita non è mai morta. La difficoltà nella costruzione del gioco è perché ci sono squadre con 20 giocatori meraviglioso, di qualità, noi abbiamo quello che abbiamo e la luce sta lì. Ci sono giocatori che sono a una livello bassissimo e abbiamo bisogno di tutti”.