Mourinho, la clamorosa rivelazione: poteva finire al Barcellona!

Il vice-presidente del Barça Marc Ingla ha svelato il retroscena su José Mourinho all’interno del documentario “Take the ball, pass the ball”

L’argomento della settimana sarà sicuramente l’esonero di Mourinho dalla panchina del Manchester United. Una gestione molto turbolenta quella del portoghese, che ha portato sì tre trofei al suo primo anno (Community Shield, Coppa di Lega e Europa League) ma anche brutte figure, nervosismo e tensioni. All’interno di “Take the ball, pass the ball” documentario sul Barcellona di Guardiola, storica rivale dell’allora Real Madrid allenato proprio dallo Special One, il vice-presidente Marc Ingla ha svelato un curioso retroscena su di lui. Queste le sue parole: «Mourinho aveva già lasciato il segno al Chelsea ed era libero. In quel periodo, utilizzava il 4-3-3 come modulo, aveva preparato un powerpoint con i disegni tattici dei giocatori e movimenti tipici: sono sicuro che avrebbe avuto successo al Barça. C’erano quattro o cinque persone che difendevano l’idea di portare il portoghese, e il vicepresidente aveva già programmato un incontro con lui a Vigo».