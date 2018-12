Mourinho esonerato, Sanchez sorride: il cileno ha vinto una scommessa da 22mila euro

Alexis Sanchez aveva scommesso con il compagno di squadra Marcos Rojo, lo ha rivelato il Sun

Continua a far discutere e sorridere l’esonero di Josè Mourinho al Manchester United. I giocatori senza Mourinho si divertono, festeggiano e a quanto pare vincono scommesse. Il Sun racconta di un messaggio nel gruppo whatsapp dei giocatori. La firma è quella di Alexis Sanchez: «Te l’ho detto! Quello che manca è solo pazienza. Rojo, mi devi 20.000 sterline». Non si sa bene come i giornalisti della testata inglese siano venuti in possesso di questo messaggio, però in pratica il concetto è corretto: Sanchez aveva scommesso 20.000 sterline (22.100 euro) sull’esonero di Mourinho, mentre il suo compagno Marcos Rojo era convinto del contrario. Bel colpo per il cileno ex Udinese, che così si è pagato almeno una lussuosa vacanza postnatalizia.