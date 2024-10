Fenerbahce, Mourinho rivela: «Il Manchester United mi deve dei bonus, possiamo vincere la Premier del 2018!»

Le parole di José Mourinho, allenatore del Fenerbahce, in vista della sfida in Europa League contro il Manchester United. I dettagli

Mourinho, allenatore del Fenerbahce, ha parlato in conferenza stampa della sfida in Europa League contro il Manchester United.

ESPERIENZA MANCHESTER UNITED – «Abbiamo vinto l’Europa League, siamo arrivati secondi in Premier League nel 2018. Penso che abbiamo ancora la possibilità di vincere quel campionato, perché forse puniranno il Manchester City. Magari vinceremo davvero quel campionato, e allora dovranno pagarmi il bonus e darmi la medaglia».

MOMENTO MANCHESTER UNITED – «Sono andato via mantenendo buoni rapporti con il club e con i tifosi, e posso solamente augurare loro il meglio. Se le cose non vanno bene per loro, non è una cosa che mi rende particolarmente felice. Ma non ho tempo per pensare a quello che è successo o non è successo. Quello che sta succedendo, però, è che ora hanno fiducia nei loro allenatori e li sostengono stagione dopo stagione. Ciò significa stabilità e fiducia, garantendo loro le condizioni necessarie per mantenere il posto di lavoro».

EUROPA LEAGUE – «Per me le due favorite per la vittoria dell’Europa League sono Manchester United e Tottenham. La Premier League ha un altro livello in termini di qualità, intensità, gioco, cultura tattica, insomma un livello diverso in tutto. Domani affronteremo una delle squadre più grandi della competizione».