Mourinho furioso: un collaboratore di Sarri gli esulta in faccia – VIDEO

Finale rovente a bordo campo per Chelsea-Manchester United: Barkley pareggia nel recupero, Mourinho è provocato e reagisce…

È stata una partita emozionante quella fra il Chelsea e il Manchester United, valevole per la 9ª giornata di Premier League. I Red Devils ribaltano lo svantaggio iniziale targato Rudiger con una doppietta di Martial, ma in pieno recupero arriva il pareggio definitivo di Barkley per i Blues. Per gli ospiti, che già pregustavano i 3 punti, una doccia gelata, per i londinesi invece un eccesso di euforia che ha scatenato un parapiglia a bordo campo dopo il fischio finale. Un collaboratore di Maurizio Sarri, Marco Ianni, infatti, è passato davanti alla panchina di José Mourinho esultando in faccia allo Special One. Il portoghese, già amareggiato per la vittoria sfumata all’ultimo, non ci ha visto più e alzandosi si è scagliato verso il tunnel che porta agli spogliatoi contro l’uomo dello staff del Chelsea.

Per fortuna il pronto intervento degli steward e degli addetti ai lavori di Stamford Bridge ha evitato la rissa e conseguenze più gravi. Ora bisognerà capire se la Football Association, di solito molto dura verso atteggiamenti di questo tipo, prenderà dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei protagonisti e quali saranno. Dopo l’episodio, come se non bastasse, il grande ex Mourinho è stato oggetto di cori molto duri nei suoi confronti da parte dei suoi ex tifosi, e in tutta risposta ha ricordato al pubblico le 3 Premier League vinte con i Blues, in chiusura di un pomeriggio iniziato bene ma finito nel peggiore dei modi per lui e per il Manchester United.

Quando le squadre sono rientrate negli spogliatoi la situazione si è poi riappacificata. «Dopo quanto accaduto con il suo assistente – ha rivelato Mourinho ai microfoni di “Sky Sports” nel post partita – Sarri è stato il primo a venire da me, mi ha detto che avrebbero risolto il problema fra di loro. Poi il suo assistente è venuto da me e si è scusato, io gli ho detto che accettavo le sue scuse e di dimenticare quanto accaduto in campo». In classifica il Manchester United è al momento in ottava posizione con 14 punti, a ben 7 lunghezze di ritardo dai Blues.

