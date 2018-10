Mourinho sogna un Manchester Unitedic: occhi su quattro stelle dei balcani

Mourinho pronto a far spesa tra Croazia e Serbia per rinforzare i Red Devils: obiettivi Perisic, Rebic, Milenkovic e Milinkovic-Savic

Sarà un Manchester Unitedic. O almeno questo è quello che vorrebbe José Mourinho. Il tecnico portoghese ha infatti fatto recapitare alla dirigenza dei Red Devils la sua personalissima lista della spesa. E i nomi sono tutti provenienti dalla zona balcanica. L’amore di Mourinho per Ivan Perisic è di vecchia data, e lo Special One è pronto a fare follie per l’esterno dell’Inter. Ma Ausilio e Spalletti ritengono il giocatore incedibile, e per far vacillare i nerazzurri serve un’offerta da almeno 60 milioni. Sempre in Serie A giocano altri due obiettivi dello United: Sergej Milinkovic-Savic e Nikola Milenkovic. Una mediana formata dal centrocampista laziale e Pogba (Juve e Barça permettendo) farebbe paura a tutta Europa. Il centrale-terzino viola invece ha incantato per la sua duttilità e la sua efficacia in zona gol e Mourinho lo vorrebbe per rinforzare la sua retroguardia. Infine l’ultimo desiderio sempre dalla Croazia di Perisic: il suo connazionale Ante Rebic, autore di un grandissimo Mondiale in Russia.