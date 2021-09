Xhaka positivo al Covid, il messaggio di Mourinho: «Fai il vaccino...»

L’allenatore della Roma José Mourinho ha scritto un messaggio a Granit Xhaka, positivo al Covid-19

Granit Xhaka è risultato positivo al Covid-19 e questa sera non scenderà in campo contro l’Italia con la maglia della Svizzera. Sul centrocampista dell’Arsenal è montata la polemica sul fatto di essere uno dei calciatori a non voler somministrarsi il vaccino.

Nella vicenda si è inserito anche José Mourinho, che ha commentato un post Instagram proprio di Xhaka: «Fai il vaccino e rimettiti», il messaggio dello Special One allo svizzero.