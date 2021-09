Roma, Mourinho: «Non abbiamo meritato di vincere con tanto scarto»

Jose Mourinho commenta la larga vittoria in Conference League contro il CSKA Sofia: ecco le dichiarazioni del tecnico della Roma

Jose Mourinho, ai microfoni di Sky Sport, parla della vittoria contro il CSKA Sofia.

COSA NON E’ PIACIUTO – «La qualità, il centrocampo con poca intensità, i terzini non hanno spinto. Abbiamo perso tanti duelli difensivi. Shomurodov e Pellegrini pressavano alto. Non abbiamo meritato di vincere con così tanti gol di scarto».

CRESCITA PELLEGRINI – «Cresciamo tutti insieme. Pellegrini è un giocatore di qualità con potenziale enorme. Firmerà il suo rinnovo nei prossimi giorni, questo darà più forza nel rapporto con i tifosi».

I CAMBI – «Gestisco la panchina nelle varie gare. Oggi era una super panchina, avevo tutte le opzioni offensive. Questo mi ha dato tranquillità. Ho già detto che la differenza fra noi e le altre squadre è proprio la panchina per i ruoli che noi non abbiamo».

ENTUSIASMO – «Siamo la squadra che deve andare a San Pietro a pregare per non avere infortuni. Abbiamo dei limiti che dobbiamo gestire perché il campionato è una maratona. Siamo felici di ciò che stiamo costruendo, però dobbiamo essere tranquilli. Il rapporto tra squadra e tifosi è ottimo, ma dobbiamo mantenere la calma. Arriverà la sconfitta e lì dobbiamo essere squadra».