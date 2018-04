Moviola Bologna-Milan, l’arbitro annulla rete a Orsolini per fallo di mano di Palacio

Moviola Bologna-Milan: verso la fine del primo tempo, i rossoblù vanno in gol con Orsolini, bravo a insaccare alla sinistra di Donnarumma un pallone vagante in area. Poco dopo, l’arbitro Giacomelli viene richiamato al Var per un presunto fallo di mano di Palacio precedente alla battuta di Orsolini. La rete viene così annullata per il tocco di mano dell’attaccante argentino: considerando la sua vicinanza col pallone, permangono dubbi sulla volontarietà del giocatore rossoblù.

Moviola Bologna-Milan, al 18′ rete annullata a Palacio per fuorigioco

Moviola Bologna-Milan: primo episodio da rilevare al 18′: su tiro di Verdi da fuori area, il pallone si alza a campanile dopo la deviazione di Locatelli; Orsolini salta più alto di tutti e colpisce di testa: pallone sul palo e conseguente battuta in rete di Palacio. L’arbitro Giacomelli ferma il gioco su segnalazione del guardalinee per la posizione di fuorigioco dei Orsolini, che aveva partecipato all’azione. Decisione giusta.

Moviola Bologna-Milan, tutti gli episodi arbitrali dubbi della gara del 35° turno della Serie A 2017/2018

Moviola Bologna-Milan, gara valida per il 35° turno del campionato di Serie A (qui la diretta). Al ‘Dall’Ara’ di Bologna le due squadre si sfidano con obiettivi diversi e ancora da raggiungere: i rossobù cercano gli ultimi punti per la salvezza aritmetica, mentre i rossoneri sono ancora in corsa per un posto in Europa League. L’arbitro della partita è Piero Giacomelli di Trieste. I suoi assistenti Tasso e Tolfo, Saia il quarto uomo. Al Var, Gavillucci e Schenone (assistente). Segui in diretta l’analisi degli episodi arbitrali più discussi della gara.