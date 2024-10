Moviola Cagliari Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match tra Cagliari Torino, valido per la giornata numero 8ª del campionato di Serie A 2024/25. Vediamo la moviola della gara, il cui calcio d’inizio è fissato per le 18 in punto. Dirige la sfida dell’Unipol Dumus l’esperto arbitro Aureliano.

L’EPISODIO CHIAVE

La moviola di Cagliari Torino:

4′ – Il Torino lamenta un rigore: avvio fiammante per la formazione ospite. Cross filtrante per Ricci che stoppa il pallone, entra in area e poi si accascia a terra dopo un presunto contatto. I granata alzano la voce, ma il signor Aureliano (molto vicino alla sfera) non assegna il penalty. Giudicata troppo livele l’identità dello scontro

22′ – GOL ANNULLATO AL CAGLIARI: Mina si libera di Sanabria e dal limite dell’area di rigore trafigge Milinkovic Savic. Aureliano però – dopo che la sfera era entrata – ferma tutto, causa la trattenuta (evidente) dello stesso Mina ai danni dell’attaccante del Torino

39′ – Proteste del Toro: capannello di uomini intorno ad Aureliano. Nel mirino il fallo (a dire il vero inesistente) dal quale è scaturita la punizione realizzata in porta da Viola. Il VAR però non può in alcun modo intervenire sull’occasione (la punizione appunto assegnata dall’arbitro) dunque il gol è stato per forza di cose convalidato.