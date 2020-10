MOVIOLA Juve Verona: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Juve Verona

L’episodio chiave della moviola del match tra Juve e Verona, valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Pasqua. LA CRONACA DEL MATCH



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

16′ Gol annullato a Colley – Colley mette la palla in rete dopo un assist di Faraoni, ma l’attaccante scaligero era in posizione di offside. Rete subito annullata

35′ Faraoni trattiene Bernardeschi – Dentro l’area di rigore, Faraoni trattiene per la maglia Bernardeschi: protesta il 33 bianconero

45′ Gol annullato a Morata – Cuadrado trova Morata, che colpisce al volo e infila la palla alle spalle di Silvestri: dopo un check al Var, Pasqua annulla la rete per un fuorigioco millimetrico

60′ Gol di Favilli – Zaccagni mette la palla in mezzo per Favilli, che batte un rigore in movimento: battuto Szczesny

65′ Ramsey atterra in area – Ramsey atterra in area dopo un contatto con Lovato: per Pasqua è il gallese a perdere l’equilibrio