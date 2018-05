Moviola Juventus-Bologna e Var, rigore per i rossoblu – 29′

Svolta al 29′: Gigi Buffon sbaglia il passaggio per Daniele Rugani, Crisetig lo anticipa e il difensore lo stende. L’arbitro Massimiliano Irrati fischia il penalty: decisione corretta, confermata anche dal ricorso al Var (lento a causa di un problema all’auricolare). Niente cartellino rosso per il classe 1994.

Moviola Juventus-Bologna e Var, gara che si sta giocando in questi istanti all’Allianz Stadium di Torino e valida per la 36^ giornata di Serie A 2017/2018. La partita è diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia, coadiuvato dagli assistenti Di Iorio e Liberti. Il quarto uomo è Saia, con gli addetti al Var Mariani e Posado. Quindici fin qui le gare dirette in Serie A dal fischietto classe 1979: sessantadue ammoniti, un espulso (per doppia ammonizione) e sei rigori assegnati. Primo incrocio stagionale con la Juventus, mentre c’è un precedente da segnalare per il Bologna: il pareggio per 1-1 del Dall’Ara con la Roma.