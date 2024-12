Moviola Lazio-Inter, l’episodio chiave del match

Moviola Lazio-Inter, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 16ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025

L’episodio chiave della moviola del match Lazio-Inter valido per la 16ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Chiffi.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

Nel primo quarto di gara è l’Inter a commettere decisamentre più falli. Ammonito Calhanoglu in ritardo su Rovella, anche se l’interista proclama la sua innocenza (per Marelli giallo severo, il fallo c’è ma è la dinamica a ingannare il direttore di gara). Secondo cartellino per Bastoni che apre l’alettone sull’accelerazione di Isaksen. I nerazzurri chiedono un giallo per Pedro su Barella ai 20 metri dalla porta di Provedel, Chiffi non è d’accordo. Al 36′ gol annullato a De Vrij per entrata pericolosa su Gigot da parte di Lautaro , che oltretutto era in fuorigioco. Il check Var controlla un eventuale tocco di braccio del laziale precedente: Chiffi va al monitor a controllare e decreta il rigore, trasformato poi da Calhanoglu. Giallo a Rovella per proteste dopo l’assegnazione. Ammonizione per Bisseck che sul corner spinge Zaccagni.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa Lautaro finisce sui cartelloni pubblicitari, ma non c’è alcun fallo da parte di Marusic. Il risultato di 0-4 maturato moltro presto smorza molto i toni agonistici e determina ben poche situazioni dove deve intervenire l’arbitro. Giallo per Darmian su Zaccagni che lo scherza con una finta e successivamente anche per lo stesso laziale poco prima di venire sostituito. A 2 minuti dalla fine sul cerchio di centrocampo Thuram prova a dribblare anche Chiffi ma viene “fermato”.