L’episodio chiave del match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali tra le due Nazionali: moviola Marocco Spagna

L’episodio chiave della moviola del match tra Marocco e Spagna, valido per gli ottavi di finale del Mondiale di Qatar 2022. Arbitra l’argentino Rapallini.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Nessun episodio da segnalare. Gli ammoniti del match sono solamente due, uno per parte: Saiss per il Marocco e Laporte per la Spagna.