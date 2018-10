Moviola Milan-Chievo e Var, regolare il raddoppio di Higuain

Moviola Milan-Chievo e Var, l’analisi degli episodi arbitrali del match di San Siro valevole per la giornata numero 8 di campionato

Moviola Milan-Chievo e Var, l’analisi degli episodi dubbi circa il match in programma alle ore 15 allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro e valevole per la giornata numero 8 del campionato italiano di Serie A 2018/2019. Oggi alle 15 si sfidano le formazioni allenate da Gattuso e D’Anna, i rossoneri cercano punti importanti per risalire la classifica dopo un inizio di stagione in chiaroscuro. Per il Chievo, invece, complice la penalizzazione inflitta ad inizio campionato, la situazione in classifica non è tra le più rosee.

I ragazzi di Gattuso vengono da due successi consecutivi ottenuti contro Sassuolo in campionato e Olympiacos, sempre a San Siro, in Europa League. Di fronte al Milan ci sarà dunque il Chievo Verona ancora alla ricerca del punto che potrebbe permetterle di tornare di togliere il meno dalla propria classifica penalizzata. Partita che sulla carta non dovrebbe rappresentare un grosso problema per il Milan, anche se vanno registrate alcune defezioni importanti tra i rossoneri, sopratutto con l’infortunio di Romagnoli. Di seguito troverete la moviola Live e l’analisi degli episodi arbitrali dubbi di Milan-Chievo.

Rossoneri che si portano in vantaggio nel primo tempo grazie ad una doppietta del proprio bomber, l’argentino Gonzalo Higuain. L’ex Juventus decisivo nella sfida di San Siro grazie agli assist di Suso, in entrambe le occasioni il gol è regolare con l’argentino perfettamente in linea con la difesa del Chievo.