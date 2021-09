Moviola Napoli Cagliari: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Napoli Cagliari

L’episodio chiave della moviola del match tra Napoli e Cagliari, valido per la 6ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Piccinini.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

56′ Calcio di rigore Napoli – Osimhen travolge la difesa del Cagliari ed entra in area. Godin lo stende in scivolata. Piccinini non ha dubbi e fischia il penalty che ci sta tutto.