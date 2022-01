ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Roma Cagliari

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

L’episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 22ª giornata dellaDirige la sfida l’arbitro Maggioni.3′ RIGORE PER LA ROMA – Imbucata di Oliveira per Zaniolo, Carboni entra in scivolata con l’attaccante della Roma che finisce a terra: l’arbitro indica il dischetto 4′ IL VAR ANNULLA IL RIGORE – Dopo l’ausilio del Var l’arbitro vede il tocco sulla palla di Carboni e toglie il rigore CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A