Moviola Roma Shakhtar Donetsk: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Roma e Shakhtar Donetsk, valido per l’andata degli ottavi di Europa League 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Artur Soares Dias



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Subito tecnologia al lavoro al 6′; sul colpo di testa di Villar, il portiere ucraino Trubin si lancia in un miracolo. I giallorossi invocano la Goal Line Technology che però non va in loro soccorso; il pallone ha oltrepassato la linea di porta solo per metà, non abbastanza dunque per assegnare il gol.

Regolare invece il gol di Pellegrini al 23′; sull’imbucata di Pedro, il capitano giallorosso è in linea con il penultimo difendente dello Shakhtar.