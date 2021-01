L’episodio chiave del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Roma Verona

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Episodio contestato dal Verona al 27′; sul risultato di 2-0, una bella verticalizzazione trova Tameze in area; l’ex Atalanta prova il cambio di direzione per poi liberarsi al tiro ma cade sul contrasto di Ibanez; il replay non dà certezze ma l’impressione è che non ci sia uno sgambetto, giusto dunque non accordare il rigore.