L’episodio chiave della moviola del match tra Spal e Inter, valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Giua.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

39′ Proteste della SPAL – Cerri riceve spalle alla porta e fa la sponda per Strefezza. Tocco lungo dell’esterno, che poi impatta su Handanovic in uscita. Veementi proteste dei padroni di casa per il calcio di rigore non assegnato.