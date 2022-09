Moviola Spezia Sampdoria: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Spezia Sampdoria

L’episodio chiave della moviola del match tra Spezia e Sampdoria, valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Simone Sozza.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

24′ Gyasi cade in area – L’attaccante dello Spezia, per la seconda volta nel primo tempo del match, cade in area lamentando un fallo. Il direttore di gara Sozza gli fa cenno di alzarsi e anche il silent check del VAR conferma l’insussistenza di un penalty.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A