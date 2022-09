Moviola Torino Lecce: l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Torino Lecce

L’episodio chiave della moviola del match tra Torino e Lecce, valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Manuel Volpi.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

71′ – ANNULLATO GOL TORINO – Pellegri trova il gol del raddoppio dopo esser sgusciato via alla marcatura di Tuia, davanti a Falcone non ha sbagliato, ma l’attaccante era in fuorigioco.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A