Moviola e Var Milan-Fiorentina: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 17ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Milan-Fiorentina: gli episodi arbitrali della partita valida per il 17° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, la squadra di Gattuso ospita quella di Pioli in una sfida dagli obiettivi europei: rossoneri quarti con 27 punti, viola (22) desiderosi di avvicinare le posizioni valide per l’Europa League. A dirigere la sfida è l’arbitro Maurizio Mariani della sezione della sezione di Aprilia; gli assistenti sono Alassio e Fiorito, il quarto uomo è Pezzuto. Al Var c’è Mazzoleni con Preti (Avar). Mariani è alla prima direzione del confronto tra Milan e Fiorentina; 5 i precedenti per i rossoneri (3 v, 1 p, 1 s), 2 per i viola (2 vittorie).

Al 42′ Vitor Hugo della Fiorentina si prende un giallo per un’entrata molto dura ai danni di un calciatore del Milan. Maurizio Mariani non ha esitato ad estrarre il cartellino