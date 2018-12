Moviola e Var Napoli-Bologna: gli episodi arbitrali più discussi del match valido per la 19ª giornata della Serie A 2018/2019

Moviola e Var Napoli-Bologna: gli episodi arbitrali della partita valida per il 19° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘San Paolo’, gli azzurri di Carlo Ancelotti ricevono i rossoblù guidati da Filippo Inzaghi nell’ultima giornata del girone d’andata. Napoli secondo in classifica con 41 punti e reduce dalla sconfitta in casa dell’Inter; Bologna terz’ultimo (13), proveniente dalla sconfitta interna contro la Lazio. A dirigere la sfida è l’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo; gli assistenti sono Galetto e Cecconi, il quarto uomo è Giua. Al Var c’è Doveri con Ranghetti (Avar).

Calvarese è alla prima direzione del confronto tra azzurri e rossoblù; con l’arbitro teramano, 8 precedenti per il Napoli (6 vittorie e 2 pareggi) e 12 per il Bologna (4 vittorie, un pareggio e 7 sconfitte).