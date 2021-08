Via alle multe retroattive all’Olimpico per il mancato utilizzo delle mascherine: l’obbiettivo è evitare di ripetere scene viste in Roma-Fiorentina

Scatta la linea dura allo Stadio Olimpico di Roma, dopo le polemiche legate al mancato utilizzo delle mascherine all’interno dell’impianto sportivo.

Già da oggi pomeriggio in Lazio-Spezia ci saranno alcune misure di sicurezza per limitare il rischio di contagi ed evitare scene come quelle viste in Roma-Fiorentina. Scatteranno anche delle multe retroattive per i trasgressori.