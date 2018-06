Colombia-Giappone è stata anche la sfida dell’interista Yuto Nagatomo contro lo juventino Juan Guilherme Cuadrado

Colombia-Giappone è finita 1-2 per gli asiatici. I sudamericani sono rimasti in 10 uomini dopo appena 3 minuti di gioco, complice l’espulsione comminata da Skomina al fiorentino Carlos Sanchez. Il commissario tecnico Pekerman, quindi, ha dovuto modificare il suo scacchiere tattico ed alla mezz’ora ha richiamato Cuadrado in panca per inserire Barrios. L’attaccante esterno della Juventus, quindi, è finito tra le tendenze di Twitter: c’era chi sperava che non lo sostituisse, causa fantacalcio, e chi ha dato ragione all’allenatore, visto il rendimento del bianconero fino a quel momento.

«Questa capra toglie Cuadrado quando deve giocare solo di ripartenza» o «Dove pensi di andare Colombia senza Juan??» ma poi la punizione segnata da Quintero cambia decisamente la valutazione sulla mossa tattica del ct Pekerman. Ad attirare l’attenzione, però, più di tutto è il duello tra Nagatomo ed il calciatore della Juve: «Sto guardando Colombia-Giappone, forte sto terzino giapponese biondo che sa fare la diagonale e sta asfaltando Cuadrado, come si chiama? Goku? Mark Lenders? Suning potrebbe farci un pensierino, pensando al mercato orientale» o «Umiliazione pazzesca di Nagatomo ai danni di Cuadrado». L’altra faccia di Colombia-Giappone: Yuto “cancella” Juan dal campo.