Nainggolan scalda i motori: che gol in allenamento! – VIDEO

Dopo un lungo periodo passato ai box, Radja Nainggolan è pronto a tornare. E a giudicare da quanto mostrato in allenamento non vede l’ora

Domani alle 18, l’Inter scenderà al Bentegodi di Verona per la 17ª giornata di Serie A. Gli uomini di Spalletti sfideranno il Chievo, rinato dopo l’arrivo di Di Carlo. Ma il tecnico toscano potrà contare su un’arma che spesso è mancata in questa prima parte di stagione: Radja Nainggolan. Il belga, infatti, con molta probabilità giocherà dal primo minuto e proverà a mettersi alle spalle il periodo nero in cui è incappato tra infortuni e vicende extra calcistiche.

L’ex giallorosso ha scaldato i motori nella partitella di fine allenamento di questa mattina ad Appiano Gentile, segnando un grandissimo gol. A giudicare dalla voglia e dalla grinta che ci ha messo, Nainggolan non vede l’ora di tornare in campo.