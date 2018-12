Nainggolan, la moglie Claudia: «Minacce di morte a me e alle mie figlie» – FOTO

Ancora problemi per Radja Nainggolan. Il centrocampista belga e la moglie minacciati di morte sui social

Non si placano le polemiche in casa Nainggolan. Dopo la sospensione del belga per motivi disciplinari e dopo gli audio circolati nelle ultime ore in cui il giocatore dell’Inter avrebbe dichiarato la sua volontà di tornare alla Roma, ecco l’intervento sui social da parte di Claudia, moglie del Ninja. Nuova polemica social, soprattutto nei confronti degli haters che avrebbero addirittura minacciato di morte la signora Claudia insieme alle figlie del Ninja.

«Permettetemi di dire una cosa, considerando tutti gli insulti e le minacce che arrivano sul mio profilo. Io sono Claudia e tutto ciò che mi scrivete lo leggo io e nessun altro. Per quanto riguarda le minacce a me e alle mie figlie è veramente disgustoso. Vi auguro comunque un Buon Natale» ha scritto la compagna di Radja in una storia su Instagram. La vicenda assume contorni sempre più preoccupanti. Ora addirittura siamo passati alle minacce di morte e agli insulti nei confronti della moglie e delle figlie del Ninja.