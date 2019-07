Nainggolan Inter, la tournée e l’idea Cina: gli scenari del Ninja

Nainggolan Inter, la tournée con i nerazzurri e la suggestione Cina: tutti gli scenari per il futuro del Ninja

Prove di futuro per Nainggolan. Rigorosamente distanti dal nerazzurro dell’Inter. Il centrocampista belga andrà infatti in tournée con il resto della squadra, ma – come riporta La Gazzetta dello Sport – non c’è alcun cambiamento di rotta da parte del club.

Nainggolan resta fuori dal progetto di Conte, anche se nel corso del ritiro di Lugano si è allenato con grande dedizione. E l’Inter ha fretta di venderlo: il mercato cinese resta l’opzione più facilmente percorribile, ma la sessione chiude già il 31 luglio.