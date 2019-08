Nainggolan spinge per il ritorno a Cagliari, Fiorentina defilata

Radja Nainggolan avrebbe espresso la volontà di tornare a Cagliari: la Fiorentina non è una meta gradita dal giocatore

Radja Nainggolan vuole il Cagliari e il Cagliari vuole Nainggolan. Questo quanto emerso nelle ultime ore con il belga che non si è allenato ad Appiano Gentile in attesa di capire il suo futuro. Il Ninja piace anche alla Fiorentina ma i sardi sono in netto vantaggio e, secondo il Corriere dello Sport, la trattativa è addirittura in fase di definizione.

L’Inter ha aperto al prestito gratuito mentre sono ancora da limare alcuni dettagli riguardanti i termini di pagamento dell’ingaggio del belga (4.5 milioni). I rossoblù vorrebbero fosse a carico dell’Inter che invece spinge per un’altra soluzione.