Nani Udinese: «Samardzic? Sarei STUPITO se non lo cercassero dei TOP CLUB»

Le parole di Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, sull’interesse del Milan di mercato per Lazar Samardzic

Gianluca Nani, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato dell’interessamento del Milan nei confronti di Lazar Samardzic. Ecco le parole del dirigente pronunciate ai microfoni di Sky Sport.

LE PAROLE – «Mi stupirei se Samardzic non venisse cercato dai grandi club, come è successo lo scorso anno con l’Inter ma anche con la Lazio e coi club della Premier League. Il giocatore è forte ed è normale che sia richiesto, questo per noi è motivo di orgoglio. Il Milan? Contatto veloce ma nessuna trattativa; il giocatore è dell’Udinese e siamo contenti di tenerlo, non siamo noi ad uscire e a proporlo ad altri club»