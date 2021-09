Napoli, allarme Insigne: il capitano rischia lo stop

Allarme in casa Napoli per le condizioni di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro rischia di saltare le prossime partite

In casa Napoli è scattato l’allarme per le condizioni di Lorenzo Insigne, alle prese con una contusione al ginocchio patita nel match di sabato scorso contro la Juventus. Ieri non si è allenato e oggi dovrebbe testare la stabilità del ginocchio e la possibilità di fare contrasti.

Ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, se dovesse provare ancora fastidio Luciano Spalletti potrebbe non farlo partire per Leicester e portarsi anche il dubbio fino alla partita di lunedì prossimo contro il Napoli.