Napoli-Arsenal streaming e probabili formazioni: dove vederla

Napoli-Arsenal streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara di ritorno dei quarti di finale della Europa League 2018/2019

Napoli-Arsenal streaming e probabili formazioni: dove vedere la gara di ritorno dei quarti di finale della Europa League 2018/2019. Giovedì 18 aprile alle ore 21, allo stadio ‘San Paolo’ di Napoli, gli azzurri di Carlo Ancelotti ricevono la squadra di Unai Emery nel secondo atto dei quarti della competizione europea. ‘Gunners’ favoriti per la conquista della semifinale dopo la vittoria per 2-0 ottenuta a Londra giovedì scorso; Napoli chiamato a vincere con tre reti di scarto per qualificarsi. In caso di 2-0 finale, la partita proseguirà ai tempi supplementari e, in caso di persistenza del risultato, ai calci di rigore. La squadra qualificata affronterà in semifinale di Europa League la vincente della sfida tra Valencia e Villareal.

Napoli-Arsenal sarà trasmessa in diretta tv sul canale Sky Sport Uno (canale 201 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport al canale 252. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi ha sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà poi possibile seguire la partita in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: CALCIO STREAMING.

Napoli-Arsenal

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 18 aprile 2019

Fischio d’inizio: ore 21

Dove vederla in diretta tv e streaming: Sky Sport Uno – NOW TV – Sky Go

Stadio: San Paolo (Napoli)

Arbitro: Ovidiu Haţegan (Romania)

Napoli-Arsenal, probabili formazioni

NAPOLI – Ancelotti tiene viva l’ipotesi tridente ma dovrebbe partire schierando la sua squadra col rodato 4-4-2. Azzurri previsti in campo coin Meret in porta, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui in linea di difesa; a centrocampo sono pronti Callejon, Allan, Ruiz e Zielinski; in attacco, si scalda la coppia formata da Milik e Insigne (Mertens pronto in caso di tridente offensivo o per subentrare a gara in corso).

ARSENAL – Emery verso la conferma della formazione vista nella gara d’andata: l’unico cambio potrebbe essere rappresentato dallo schieramento di Xhaka in luogo di Torreira. ‘Gunners’ probabilmente in campo con Cech in porta, Papastathopoulos, Koscielny e Monreal in difesa; a centrocampo si scaldano Maiatland-Niles, Xhaka, Ramsey e Kolasinac. In avanti, Ozil è pronto ad agire alle spalle della coppia d’attacco formata da Lacazette e Aubameyang.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Milik, Insigne.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Papastathopoulos, Koscielny, Monreal; Maitland-Niles, Xhaka, Ramsey, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

