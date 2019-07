Napoli, Arsenal vicina a Pepè ma De Laurentiis tenta l’ultimo rilancio

Arsenal in vantaggio nella corsa a Nicolas Pepè. Il giocatore del Lille andrà via ma il Napoli tenta l’ultimo rilancio

Il Napoli non molla la pista Pepè. Sul giocatore c’è l’Arsenal che ha offerto 80 milioni e 5 di ingaggio all’esterno. Il Napoli, secondo La Gazzetta dello Sport, pensa al rilancio e pareggerà l’offerta contrattuale presentata dai Gunners.

Gli agenti del calciatore hanno chiesto 5 milioni di commissioni e De Laurentiis non sembra volerli accontentare ma potrebbe tentare il tutto per tutto in extremis, provando a regalare un colpo importante ad Ancelotti. Il Napoli non si sente fuori dalla partita.