Napoli AZ, Koopmeiners: «Siamo al top. San Paolo speciale»

Teun Koopmeiners ha parlato alla vigilia di Napoli-AZ Alkmaar

Teun Koopmeiners, una delle stelle dell’AZ Alkmaar, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio stagione in Europa League in casa del Napoli.

COVID – «Il Coronavirus è difficile, non siamo al completo ma ci siamo preparati normalmente. È così da mesi, è una nuova normalità, sapevamo di questa possibilità e ormai siamo preparati».

SAN PAOLO – «È uno stadio speciale, peccato non ci siano i tifosi, sono le partite che tutti vogliono giocare».

NAPOLI – «Il Napoli è una squadra forte ed è in forma. Ci sono giocatori top in Italia, ma anche noi giochiamo al top in Olanda. Osimhen e Mertens sono entrambi molto forti, ma anche noi abbiamo giocatori forti, non vedo l’ora di giocare domani».