Napoli Barcellona, Gundogan: «Al Maradona per fare risultato»

Il centrocampista tedesco ha parlato alla vigilia del match contro il Napoli, valevole per l’andata degli ottavi di Champions League

Ilkay Gundogan, tra i giocatori più in forma del Barcellona fin qui, ha rilasciato un’intervista a La Vanguardia dove ha parlato della sfida contrO il Napoli e delle effettive possibilità di vittoria finale dei catalani.

CHAMPIONS LEAGUE – «Sono sincero, vedo altre squadre con più possibilità e più esperienza di noi. Però se ci qualifichiamo per i quarti di finale, entriamo in un terreno di gioco speciale. Chi si sarebbe mai immaginato l’Inter in finale lo scorso anno? Sono realista, ma so anche che sarà difficile per tutte le altre»

NAPOLI – «Certo che sì, abbiamo bisogno di queste partite per alzare il livello. La Champions esige sempre il massimo dalle squadre e a me piace questo tipo di pressione. Andiamo a Napoli per ottenere un bel risultato. E’ arrivata l’ora decisiva, tutti iniziano da zero ed è il momento per noi di alzare il livello».