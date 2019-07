Napoli-Bargiggia, duro scontro social – FOTO

Il Napoli difende a spada tratta Ancelotti e risponde pubblicamente a Bargiggia, che aveva criticato il tecnico e la scelta del club azzurro

Il Napoli difende a spada tratta il suo tecnico Carlo Ancelotti e risponde alle pubbliche accuse mosse dal giornalista Paolo Bargiggia nei confronti del tecnico azzurro.

Bargiggia aveva scritto un commento su Carlo Ancelotti e sulla scelta del Napoli di affidargli la sua panchina: «Più che giocatori, il Napoli dovrebbe prendere un allenatore che non sia a fine carriera come Carlo Ancelotti e che ancora allena per dare una mano alla sua lunga fila di collaboratori. Il gesto è encomiabile. Mi sbaglierò, ma ripeto quanto già scritto nella scorsa stagione».

Il Napoli ha sùbito risposto, ‘aizzando’ anche i tanti tifosi partenopei presenti sul noto social network: «Ecco cosa può scaturire dal pensiero di un giornalista al top della carriera».

Non si è fatta attendere la contro risposta del giornalista: «Ecco cosa può scaturire da un club che vede fantasmi dappertutto . Che ha la sindrome da accerchiamento e si prende troppo sul serio senza avere adeguata analisi di realtà»