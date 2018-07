Achraf Hakimi era uno dei terzini in orbita Napoli, ma il Borussia Dortmund ha avuto la meglio, trovando l’accordo con il Real Madrid

Chi ha seguito, con attenzione, il Mondiale, avrà notato il terzino del Marocco, Achraf Hakimi. Laterale basso a destra che, nella sua nazionale, ha giocato praticamente sempre sul versante opposto. Il giovane, nativo di Madrid, cresciuto nella cantera del Real, era uno dei giovani più interessanti sul mercato ed il Napoli ci ha fatto più di un pensierino, vista la sua adattabilità lungo entrambi gli out. Peccato che il Borussia Dortmund abbia trovato l’accordo con la società spagnola, ufficializzando proprio oggi il suo arrivo.

Sul sito ufficiale del Borussia, infatti, si legge che i due club hanno trovato l’accordo per il trasferimento del marocchino con la formula del prestito biennale. Il calciatore si unirà ai nuovi compagni di squadra la prossima settimana, per prendere parte alla tourneè negli Stati Uniti d’America, in programma dal 18 al 26 luglio. Il direttore sportivo del BVB, Michael Zorc, dopo aver seguito a lungo Hakimi, ne ha parlato così: «Achraf Hakimi è un giovane terzino molto dinamico, che ha giocato per il Real Madrid e la nazionale marocchina ai massimi livelli». Con buona pace del Napoli che, nel frattempo, è tornato su Stefan Lainer del Salisburgo.