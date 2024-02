Behrami sicuro: «La colpa di questo Napoli è solo di De Laurentiis»

Le parole di Valon Behrami, ex centrocampista, sulla stagione del Napoli di Walter Mazzarri. Tutti i dettagli

Valon Behrami ha parlato del Napoli a Rai Radio 1 Sport.

PAROLE – «Settimana dopo settimana, la corsa Champions si sta facendo sempre più complicata, c’è tanta confusione da inizio stagione. A gennaio si è fatto un mercato in cui e che tipo di modulo si volesse scegliere. Ogni settimana vediamo un cambio di modulo, questo non aiuta. In più la situazione Zielinski, Osimhen andato in Coppa d’Africa: il post-scudetto è stato gestito in modo molto confusionario. È venuto fuori molto ego da parte del presidente: ha voluto far capire e ribadire come fosse stato decisivo anche lui nella vittoria dello scudetto, senza motivo perché alla fine tutti sappiamo che chi tira fuori i soldi ha un grande merito. Quando sei in questo limbo di confusione, poi si fa fatica anche a far valere le proprie idee e la propria identità, come è successo per Garcia e come sta succedendo per Mazzarri».

CHAMPIONS LEAGUE – «Le favorite in Champions? Vedo poche sorprese rispetto agli anni passati. Le favorite rimangono Manchester City e Real Madrid, che ieri ha vinto nonostante una grande emergenza in difesa e facendo giocare Tchouaméni centrale di fesa, se l’è cavata alla grande L’Inter è reduce dalla finale di Champions, può ancora sorprendere ma il cammino sarà più complicato, le altre squadre hanno più rispetto nei suoi confronti. La doppia sconfitta della Juve è arrivata nel momento giusto per l’Inter, può permettersi una maggiore rotazione della rosa con meno pressioni. Questo distacco dalla Juve significa tantissimo, per me al 95% sarà scudetto nerazzurro».