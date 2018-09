Napoli, parla Riso: «Dimarco vuole segnare anche agli azzurri»

L’agente Beppe Riso ha parlato anche degli obiettivi estivi del Napoli: «Sondaggi sia per Vrsaljko che per il Papu Gomez»

A Radio Marte ha parlato stamane Beppe Riso, agente calcistico tra gli altri di Cristante, Caldara e Papu Gomez. Nella trasmissione dedicata al Napoli, ha rilasciato qualche dichiarazione anche su Sime Vrsaljko e il prodigio Federico Dimarco, due suoi assistiti. «Gli azzurri hanno insistito poco per Vrsaljko in questo mercato, lo ha fatto di più nello scorso mercato», ha dichiarato in merito ai presunti interessi per il terzino croato.

Per quanto riguarda il terzino del Parma, l’agente si è ovviamente soffermato sull’eurogol segnato all’Inter: «Federico ha segnato un gran gol contro l’Inter e vuole riprovarci anche stasera, contro il Napoli. De Laurentiis aveva anche pensato al Papu Gomez in estate. Più di un’idea l’aveva fatta ed è comprensibile, dato che parliamo di un calciatore capace di fare la differenza. Gli azzurri possono disputare una stagione di rilievo e acquisire consapevolezza nei propri mezzi con il passare delle giornate. Giuntoli? Con lui ho un ottimo rapporto».