Giuseppe Bruscolotti, ex calciatore del Napoli, ha parlato di Piotr Zielinski e Victor Osimhen, prossimi a lasciare il Maradona

Giuseppe Bruscolotti, campione d’Italia con il Napoli nel 1986-1987, ha parlato in occasione della prima puntata della seconda stagione di “Legends – Ci vediamo a Napoli” delle situazioni legate a Piotr Zielinski e Victor Osimhen rispettivamente pronti a salutare la squadra azzurra in estate per andare all’Inter e all’estero.

ZIELINSKI – «Zielinski all’Inter? De Laurentiis ha perso tanti giocatori a parametro zero lasciandoseli soffiare da altri club. Anche Meret sembra orientato a seguire la stessa strada. E allora mi chiedo: perché il Napoli fa così, sprecando denaro mentre le altre fanno gli affari? Non credo che sia una buona gestione della società. L’anno scorso si è vinto lo scudetto ma sono stati commessi errori e si è partiti in ritardo in vista di questa stagione. Bisognava accorgersi subito di cosa stava succedendo con gli addii di Spalletti e Giuntoli. Una società che lavora molto bene in questo senso è l’Atalanta, basta vedere come hanno trasformato De Ketelaere».

OSIMHEN– «Osimhen è già andato via, però è un leader. Al di là delle sue qualità offensive, si sacrifica sempre e si carica la squadra sulle spalle trascinando i compagni. Avere in campo uno che si dà da fare come lui sveglia anche chi sta dormendo. Sarà la medicina del Napoli al suo ritorno. Zielinski viene escluso dalla lista Champions perché andrà via a fine stagione, mentre Osimhen non riceve lo stesso trattamento pur sapendo che l’anno prossimo non giocherà nel Napoli. Non è una situazione nuova quella di Zielinski, capitò anche a Zuniga. La verità è che oggi una società può perdere un calciatore a parametro zero, ma non ci si comporta così: la società ha sbagliato»